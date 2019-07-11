Лучшие бесплатные облачные хранилища 2019 года

Облачные хранилища отлично подходят для обмена файлами, синхронизации документов между всеми вашими устройствами и многого другого.

Облачное хранилище — это хранилище файлов в облаке (онлайн). Вместо того чтобы хранить файлы на локальном жестком диске, внешнем жестком диске или флэш-накопителе, вы можете сохранять их в Интернете.

Существует несколько причин для использования облачных сервисов хранения. Возможно, на локальных жестких дисках недостаточно места, и в этом случае вы можете использовать облако в качестве дополнительного хранилища. Если вы хотите иметь возможность транслировать свою музыкальную коллекцию из любого места, получать доступ к своим рабочим файлам дома, легко обмениваться видеороликами об отпуске и т. д., Вы можете загрузить свои файлы онлайн в службу облачного хранения. Еще одна причина использовать облачное хранилище — это если вы хотите защитить важные файлы за паролем и шифрованием.

Короче говоря, облачное хранилище полезно не только для резервного копирования, но также для обеспечения безопасности и возможности легко обмениваться файлами с другими пользователями или получать к ним доступ из любого места: с телефона, планшета или другого компьютера.

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Сравнительная таблица популярных облачных хранилищ

Название Бесплатно Минимальный и выборочный тариф (руб/год) Годовая стоимость за 1 ГБ для самого дешевого тарифа (1 Гб/руб.) Яндекс.Диск 10 100 ГБ — 804

1 ТБ — 2004 8,04 Google Диск 15 100 ГБ — 1 390

2 ТБ — 6 990 13,90 Облако Mail.Ru 8 64 ГБ — 799

1 ТБ — 7 090 12,48 Dropbox 2 2 ТБ — 7584 3,80 Mega 50 200 ГБ — 4287

1 TB — 8584 21.44 Amazon Drive 5 100 ГБ — 759,27

1 ТБ — 3798 7,59 Pcloud 10 500 ГБ — 3407 6,81 MediaFire 10 1 ТБ — 2851 2,85 Sync 5 1 ТБ — 3801 3,80 iCloud 5 50 ГБ — 708

200 ГБ — 1788

2 ТБ — 7188 14,16 Box 10 100 ГБ — 3843 38,43 Tresorit 5 200 ГБ- 7922 39,61 Degoo 100 500 ГБ — 2280 4,56 Firedrop 100 250 ГБ — 3167,37 12,67 4shared 15 100 ГБ — 4922 49,22 Microsoft OneDrive 5 100 ГБ — 2040 20,40

Яндекс.Диск

Бесплатно: 10 Гб

Тарифы Яндекс.Диск:

Память Гб Стоимость руб/месяц 100 64 1000 160

Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

Русский языка: есть.

При регистрации на Яндекс Диск вы получаете 10 ГБ свободного места. Это превосходит Dropbox, но не Google Drive, который предлагает 15 ГБ свободного места.

Есть два тарифа, оба плана удаляют рекламу, граничащую с нижней частью веб-клиента. Они также добавляют расширенный журнал изменений для файлов, приоритетную поддержку, которая отвечает в течение трех часов, и неограниченное количество скачиваний по публичным ссылкам.

План + 100 ГБ — хороший тариф, потому что многим пользователям не нужно больше памяти, а это всего 64 рубля в месяц. Кстати есть скидка, если вы платите за год.

Яндекс Диск хранит свои серверы в дата-центрах России и Финляндии, поэтому ваша скорость будет зависеть от того, насколько близко вы к ним.

Яндекс Диск упоминает в FAQ, что файлы зашифрованы в пути, но не подробно описывает, какие методы используются. Хорошей новостью является то, что он совместим с Boxcryptor, поэтому вы можете контролировать свою конфиденциальность.

Яндекс Диск также не дает вам возможность включить двухфакторную аутентификацию , которая обеспечивает средства защиты в случае кражи вашего пароля.

Мы обнаружили, что Яндекс-диск сканирует все файлы размером до 1 ГБ на наличие вирусов, что является плюсом.

Google Диск

Бесплатно: 15 Гб

Тарифы Google Диск:

Память Гб Стоимость руб/месяц 100 139 200 219 2000 699 10000 6990 20000 13990 30000 20919

Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

Русский языка: есть.

Google Диск, вероятно, является одним из лучших инструментов для совместной работы в облаке.

С около миллиарда пользователей, Google Drive является самым популярным сервисом облачных систем хранения данных в мире. Если вы пользователь Google или у вас есть телефон Android, вы уже пользуетесь услугой, которая, безусловно, помогает набирать цифры.

Приложения Google известны своей простотой использования, и Google Drive не является исключением. Это один из лучших сервисов для совместной работы благодаря офисному пакету Google и огромной библиотеке сторонних приложений.

Безопасность и конфиденциальность Google не так сильны, как у некоторых ее конкурентов. Ценовые планы Google Диска также не особенно конкурентоспособны.

Google Drive хорош для совместной работы. Фактически, единственная услуга, которая лучше для него, это Dropbox Business.

Резервное копирование файлов также стало возможным, как Google обновил свой настольный клиент в июне 2017 года. Клиент, который теперь называется «резервное копирование и синхронизация», позволяет создавать резервные копии папок на Google Диске.

Резервное копирование выполняется непрерывно, то есть, когда происходят изменения в файлах в папках, помеченных для резервного копирования, эти изменения копируются на удаленный сервер. Это удобно, но не обеспечивает простоту использования и скорость специального инструмента онлайн-резервного копирования.

Облако Mail.Ru

Бесплатно: 8 Гб

Тарифы Облако Mail.Ru:

Память Гб Стоимость руб/месяц 64 75 128 149 256 229

Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

Русский языка: есть.

Группа компаний Mail.Ru имеет свое облачное хранилище под названием «Облако Mail.Ru». В период бета-тестирование облачного сервиса, всем, кто принимал участие в тестировании облачного хранилища Облако Mail.Ru предоставила бесплатно 100 ГБ дискового пространства. Некоторые пользователи во время акции получили 1 ТБ хранилища.

Весь этот большой объем дискового хранилища остался навечно у всех пользователей, которые зарегистрировались в файловом сервисе в период его бета-тестирования. В данный момент, объем места предоставляемого пользователям составляет 8 ГБ.

Размер бесплатного места в облачном хранилище для тех, кто успел получить объем 100 ГБ, сопоставим с размером небольшого жесткого диска. Другие облачные хранилища предоставляют бесплатно меньшие объемы для хранения данных.

Бесплатно предоставляет 10 ГБ, предоставляет 15 ГБ (вместе с почтой) места на своем диске, — 5 ГБ, — 2 ГБ (бесплатно можно увеличить до 16 ГБ), а облачное хранилище предоставляет бесплатно 50 ГБ дискового пространства.

В Облако Mail.Ru можно хранить свои данные: документы, фотографии, видео и любые другие файлы. Для входа в облачное хранилище используется веб-интерфейс, или приложение-клиент, которое необходимо будет установить на компьютер или смартфон. Приложения-клиенты разработаны для Windows, Mac OS X, Linux, а также для мобильных устройств: Android и iOS. При этом «спутник mail.ru» и «защитник mail.ru» установлены не будут.

Dropbox

Бесплатно: 2 Гб

Тарифы Dropbox:

Память Гб Стоимость 2000 9,99 $ долл. / месяц 3000 12,50 $ долл. / месяц Неограниченно 20 $ долл. / месяц

Приложения: Windows, macOS, Linux, iOS, Android.

Русский языка: есть.

Dropbox был запущен в 2007 году и является одним из лучших сервисов облачного хранения на рынке. Кроме того, он является вторым по популярности, у Google Диска больше пользователей — около 1 миллиарда против 500 миллионов Dropbox.

В 2012 году Dropbox был взломан и не имеет шифрования с нулевым знанием, что не делает его кандидатом на один из самых безопасных сервисов облачного хранения. Тем не менее, его простота использования упрощена, поэтому большинство пользователей будут чувствовать себя как дома, используют ли они настольную, мобильную или веб-версию. Он также работает для совместной работы, поскольку он интегрируется с Office Online и имеет встроенное приложение для создания заметок.

Многие облачные службы хранения предоставляют хорошие возможности для совместной работы благодаря интеграции с офисным пакетом Google или Office Online. Dropbox интегрируется с последним. Вы можете использовать Office Online для создания файлов Word, PowerPoint или Excel прямо в папках Dropbox. Вы также можете редактировать документы после их загрузки.

Если вам нужно работать с офисным пакетом Google, а также с Office Online, попробуйте Box.

Mega

Бесплатно: 50 Гб

Тарифы Mega:

Память Гб Стоимость руб/месяц 200 354,81 1000 710,32 4000 1 421,36 8000 2 132,40

Русский языка: есть.

MEGA — это интересный сервис облачного хранения, который претерпел множество изменений. В своем нынешнем воплощении он так же безопасен, как и всегда, но сократил выделение свободного места для хранения; совместное использование улучшилось, но могло бы быть и лучше.

Облачное хранилище MEGA было основано пресловутым Кимом Доткомом в 2013 году. Он там больше не работает, но компания продолжила и теперь рекламирует как «компанию по обеспечению конфиденциальности».

Защита распространяется и на ваши общие ресурсы, потому что вы можете использовать частное шифрование, чтобы защитить их и убедиться, что только люди, которых вы авторизуете, смогут их прочитать.

Тем не менее, он имеет 100 миллионов пользователей, надежную безопасность, приятный пользовательский интерфейс и возможности обмена.

Amazon Drive

Бесплатно: 5 Гб

Тарифы Amazon Drive:

Память Гб Стоимость 100 $11.99 / год 1000 $59.99 / год

Русский языка: нет.

Обзоры Amazon Drive, как правило, не были добрыми. Лидером в списке жалоб является отсутствие функции синхронизации, которая является основой облачного хранилища. Однако многое изменилось, в том числе его название (раньше это был Amazon Cloud Drive), и с небольшой помпой сервис стал намного лучше.

pCloud

Бесплатно: 10 Гб

Тарифы pCloud:

Память Гб Стоимость 500 € 3.99 /мес 2000 € 7.99 /мес

Пожизненная версия (Разовая оплата)

Память Гб Стоимость 500 € 175 2000 € 350

Русский языка: есть.

pCloud может похвастаться мощными мультимедийными функциямя, отличным тарифным планам подписки, строгой безопасности и возможностям обмена. Раньше он хранил данные только в США, но теперь он имеет европейские местоположения и соответствует правилам конфиденциальности ЕС.

Однако у него есть свои недостатки, такие как слабые возможности совместной работы и тот факт, что вам нужно доплачивать, чтобы включить частное шифрование.

Существует бесплатный план 10 ГБ, к которому вы можете добавить 4 ГБ, выполняя определенные задачи, такие как загрузка клиента синхронизации и приложения для смартфона . Для каждого друга, к которому вы обращаетесь, вы можете добавить 1 ГБ памяти.

MediaFire

Бесплатно: 10 Гб

Тарифы MediaFire:

Память Гб Стоимость 1000 $3.75 / месяц 100 000 $40 / месяц

Русский языка: нет.

Доступные цены, наряду с бесплатным планом на 10 ГБ, у которого есть прекрасная реферальная программа, но слишком много недостатков для нас, чтобы рекомендовать его для серьезного использования.

Основным недостатком является отсутствие клиента синхронизации с настольным компьютером, который является основным среди сервисов облачного хранения. Версионирование тоже распространено, но MediaFire не предоставляет его. Пользователи, которым нужна совместная работа, также не будут рады, потому что MediaFire не имеет собственных или сторонних приложений для повышения производительности.

Sync

Бесплатно: 5 Гб

Тарифы Sync:

Память Гб Стоимость 3000 $10 / месяц 1000 $5 / месяц 10 000 $15 / месяц

Русский языка: нет.

Sync.com был основан в 2011 году в Канаде, ориентированной на конфиденциальность, и является нашим лучшим поставщиком облачных хранилищ.

Тем не менее, безопасность Sync.com является первоклассной, и это отражено в ее параметрах управления контентом, которые защищают ваши общие файлы и папки.

Это не значит, что Sync.com совершенен: его веб-клиенты и клиенты для настольных компьютеров работают хорошо, но они выиграют от небольшого лака. У веб-клиента есть некоторые неуклюжие операции, и настольный клиент чувствует себя немного устаревшим. Это не мешает Sync.com иметь сильные возможности обмена, однако. Сервис использует канадские законы о конфиденциальности , поэтому вам не придется беспокоиться о своей конфиденциальности.

iCloud

Бесплатно: 5 Гб

Тарифы iCloud:

Память Гб Стоимость 50 59 руб. / месяц 200 149 руб. / месяц 2000 599 руб. / месяц

Русский языка: есть.

iCloud Drive — один из наиболее часто используемых облачных сервисов хранения данных на рынке, в немалой степени, поскольку он поставляется в комплекте со всеми продуктами Apple. Несмотря на эту почти монопольную позицию, сервис предлагает скорость и надежность по приемлемой цене.

Box

Бесплатно: 10 Гб

Тарифы Box:

Память Гб Стоимость 100 €4.50 / месяц Неограниченно €13.50 / месяц

Русский языка: нет.

Tresorit

Бесплатно: 5 Гб

Тарифы Tresorit:

Память Гб Стоимость 200 10,42 $ / месяц 2000 24 $ / месяц

Русский языка: есть.

Tresorit является одним из наиболее безопасных и частных облачных решений хранения благодаря своему шифрованию с нулевым разглашением и подходу к синхронизации файлов и папок. Кроме того, у него есть много других функций безопасности.

Degoo

Бесплатно: 100 Гб

Тарифы Degoo:

Память Гб Стоимость 500 3 $ / месяц 10 000 9.99 $ / месяц

Русский языка: нет.

Degoo позиционирует себя как облачное резервное копирование, а не облачное хранилище, сервис. Нет встроенных приложений или синхронизации файлов, и возможности обмена файлами также ограничены.

Firedrop

Бесплатно: 100 Гб

Тарифы Firedrop:

Память Гб Стоимость 250 4,99 $ / месяц 1000 8,99 $ / месяц 4000 19,99 $ / месяц

Русский языка: нет.

4shared

Бесплатно: 15 Гб

Тарифы 4shared:

Память Гб Стоимость 100 9.95 $ / месяц 100 6,50 $ / месяц при оплате за год

Русский языка: есть.

Microsoft OneDrive

Бесплатно: 5 Гб

Тарифы Microsoft OneDrive: В России не доступна

Русский языка: есть.